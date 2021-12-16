Азербайджан вступился за Беларусь на саммите Восточного партнерства

Азербайджан выразил особое мнение по пункту Совместной декларации VI саммита Восточного партнерства, принятой накануне в Брюсселе, касающемуся внутриполитической ситуации в Беларуси. Соответствующий документ опубликован на сайте Совета Евросоюза.

В нем говорится, что "Азербайджанская Республика не присоединяется к параграфу 11 Совместной декларации саммита Восточного партнерства от 15 декабря 2021 года".

Отметим, что в данном параграфе декларации сказано, что Евросоюз сожалеет о решении Минска приостановить участие в программе Восточного партнерства и "с нетерпением ждет восстановления сотрудничества с белорусскими властями, как только будут созданы необходимые условия для мирной демократической передачи власти, чтобы выработать совместную повестку дня, основанную на общих ценностях и взаимных интересах".

Кроме того, в нем сообщается о готовности Евросоюза "продолжать выражать солидарность и поддержку белорусским гражданам, гражданскому обществу и независимым СМИ".

"Всеобъемлющий план экономической поддержки демократической Беларуси, до 3 млрд евро, отражает приверженность ЕС к поддержке демократического выбора белорусского народа. Подтверждая предыдущие заявления, ЕС осуждает безответственное использование мигрантов и беженцев белорусскими властями и все случаи использования мигрантов в политических целях", - гласит пункт 11.