В Центре Гамалеи сообщили подробности о разрабатываемом лекарстве против COVID-19

Центр им. Н.Ф. Гамалеи подал первый патент на формулу вещества, которое будет активно подавлять РНК-полимеразу коронавирусной инфекции.

Уточняется, что донное соединение может использоваться при создании препарата от коронавирусной инфекции. В общей сложности ученые перебрали полмиллиона соединений, чтобы выбрать нужную молекулу для будущего лекарства.

"Сейчас мы отобрали 25–30, которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать два-три, а может, и одно, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определенной нами мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток", - цитируют собеседника "Известия".

директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург также отметил, что, если все получится, то при испытаниях препарата на людях будет возможность сохранить три-четыре порядка такой подавляющей активности.