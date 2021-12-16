Антониу Гуттереш снова ушел на самоизоляцию

Коронавирус снова отправил на самоизоляцию генсека ООН Антониу Гутерреша: он перешел на режим работы из дома после того, как контактировал с людьми, инфицированными коронавирусом, - сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Учитывая тот факт, что генеральный секретарь контактировал с рядом людей, у которых был положительный результат теста на COVID-19, в целях предосторожности он будет работать из дома", - говорится в сообщении Дюжаррика, передает РИА Новости.

У генерального секретаря ООН нет никаких симптомов коронавируса, и сегодняшний тест дал отрицательный результат, - добавил Дюжаррик.

Накануне Дюжаррик сообщил, что и сам сдал положительный тест на COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе Гуттереш уже уходил на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус, однако пробыл на самоизоляции всего день.