Московские школьники могут отправиться на каникулы с 27 декабря

Руководство Москвы рекомендовало школам Москвы уйти на новогодние каникулы с 27 декабря. Соответствующее решение будет принято школами на заседании управляющих советов, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Вместе с тем отметим, что продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения заболевания COVID-19 среди школьников", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что с середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с данными за октябрь, в каждой семье есть планы на новогодние праздники.