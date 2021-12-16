Президент АР заявил о возникновении благоприятной почвы для нормализации азербайджано-армянских отношений

То, как проходило взаимодействие между Азербайджаном и Арменией на VI саммите Восточного партнерства в Брюсселе, говорит о формировании благоприятной почвы для нормализации отношений между Баку и Ереваном, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите.

Он обратил особое внимание на то, что длившиеся около 5 часов переговоры между с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшиеся 14 декабря по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля, прошли в конструктивной обстановке, были очень практичными и имели обстоятельный характер, на них обсуждались нормализация отношений между Ереваном и Баку, делимитация и демаркация государственной границы, прокладка транспортной инфраструктуры, в частности, железной дороги. Глава государства констатировал, что в конечном итоге эти переговоры прошли эффективно и прагматично.

Ильхам Алиев указал, что в Брюсселе между Арменией и Азербайджаном господствовала конструктивная атмосфера, в создании которой сыграл роль ЕС. Президент пояснил, что такую возможность нельзя упускать, поэтому необходимо, воспользовавшись этим шансом, продолжать реализацию усилий по обеспечению устойчивого мира в регионе.

Он напомнил, что в прежние годы армянское руководство в ходе международных мероприятий, как правило, озвучивало необоснованные обвинения в отношении Азербайджана. Ильхам Алиев положительно оценил отсутствие в этот раз таких инцидентов и подчеркнул, что в свою очередь не выражал непосредственно мнения против Армении. "Глава государства сказал, что это свидетельствует о возникновении благоприятной почвы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - пишет АзерТАдж.

Ильхам Алиев добавил, что необходимо "смотреть вперед".

Затронув роль Минской группы ОБСЕ, президент сообщил, что на переговорах в течение 28 лет не было достигнуто никакого результата. Глава государства пояснил, что Баку ожидает от Минской группы ОБСЕ ответа, который соответствовал бы новой геополитической реальности, уточнил, что в этом контексте Азербайджан полагает, что Минская группа может оказать содействие в подготовке мирного соглашения, делимитации государственных границ, налаживании контактов между людьми, реализации мер по созданию доверия и других вопросах.

Кроме того, президент рассказал и проблеме мин на освобожденных от оккупации землях, подчеркнув, что гражданское население Азербайджана страдает от них, в общей сложности на сегодняшний день порядка 200 человек погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. В этой связи он отметил значимость оказания Евросоюзом и странами-членами соответствующей технической и финансовой помощи Азербайджану.