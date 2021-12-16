Российским пенсионерам могут выплачивать предновогоднюю 13-ю пенсию - СМИ

В Госдуме РФ предложили ввести предновогодние выплаты пенсионерам – с таким законопроектом выступил думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишут "Известия".

Инфляция по итогам уходящего 2021 года может составить 9%, что негативно отразится на доходе пожилых граждан, к тому же в канун Нового года россияне обычно много тратят на покупку подарков и организацию праздника, - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии, источником которой должен стать федеральный бюджет.

В 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей, однако эти расходы при необходимости можно будет частично покрыть из средств ФНБ, - указывают разработчики.