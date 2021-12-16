Жителей столичного региона ждет снежная оттепель

Сегодня жителей столичного региона ждет оттепель, которая будет сопровождаться снежными зарядами, - рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода обусловится теплым сектором североатлантического циклона: будет облачно, временами осадки в разной фазе, причем это и снег, и мокрый снег, а вечером может быть и дождь. Выпадет от 3 до 6 мм умеренных осадков, но довольно хороших, а с учетом дождя можно промокнуть", - поведал синоптик, передает РИА Новости.

Оттепель будет проходить на фоне температурного фона на 5 градусов выше положенной климатической нормы: в Москве - плюс 1-3, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4, под ногами будет настоящая слякоть, - отметил Тишковец.

Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 4-9 м/с, атмосферное давление продолжит падать и составит 739 мм рт ст, - добавил Евгений Тишковец.