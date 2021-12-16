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Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели неофициальную встречу в Брюсселе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели неофициальную встречу в Брюсселе
Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели неофициальную встречу в Брюсселе

Накануне по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Брюсселе прошла неформальная встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее, 14 декабря, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу при участии главы Евросовета Шарля Мишеля.

Напомним, предыдущая беседа азербайджанского президента и армянского премьера прошла 26 ноября в Сочи при участии президента РФ Владимира Путина.

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