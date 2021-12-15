В Анапе появились теплые дома для кошек

В среду на набережной Анапы состоялась презентация первых "Кошкиных домов" для уличных котов, которые появились в городе в рамках проекта "Анапский котополис".

"Цель проекта - создать максимально комфортные условия для бездомных котов и сделать Анапу их столицей. В рамках программы было принято решение построить уютные домики для котов и не допустить, чтобы наши четвероногие друзья мерзли в период анапских морозов", - рассказала начальник отдела перспективного развития администрации города Наталья Просвирина "Кубанским новостям", добавив, что вскоре они получили название "Кошкин дом".

Помимо набережной, дома для кошек установят еще в пяти локациях, на каждой точке разместят до 10 домиков.

Кроме того, на курорте прошла акция "Котик в добрые руки", на которой волонтеры раздавали животных из приюта.