Место ставропольского Брусневского рынка займет ДРЦ "Атриум"

На территории бывшего ставропольского рынка "Брусневский" будут построены досугово-развлекательный центр (ДРЦ) "Атриум" и торгово-логистический комплекс, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

ДРЦ будет укрыт стеклянным куполом и больше похож на сквер или парк, а на его втором и третьем этажах разместится кинотеатр на 1,5 тыс мест, который может стать крупнейшим в крае. В центре "Атриума" будут проходить треки электрокартинга, также там разместят аттракционы, фудкорты с ресторанами и фермерский рынок. Площадку центра будут озеленять.

Площадь остекления центра составит почти 1,5 тыс кв м, всего в строительство ДРЦ планируется вложить около 1,7 млрд рублей частных инвестиций.

Напомним, в 2015 году из-за сносов павильонов на Брусневском рынке разгорелись баталии. На месте демонтированных помещений обещали возвести капитальные строения.