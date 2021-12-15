Новый кампус КФУ заработает к сентябрю

Крымские строители планируют завершить возведение нового кампуса Крымского федерального университета к сентябрю 2022 года - в нем разместится здание Физико-технического института, сообщил начальник управления капитального строительства КФУ Андрей Шкода.

"У нас уже монтируются слаботочные системы, а все инженерные системы - отопление, электрика, вентиляция, кондиционирование - уже готовы. Мы двигаемся строго по графику, потому все работы будут закончены в срок", - цитирует его со ссылкой на пресс-службу вуза "АиФ-Крым".

Новый кампус будет включать в себя три корпуса: административное здание, студенческий центр и Физико-технический институт. Административный корпус и студенческий центр откроют чуть позже - в январе 2023 года.

Также на площади кампуса более 4,5 га будут размещены два общежития и парк с зоной отдыха, прогулочной зоной и мест для занятий спортом.