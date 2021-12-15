На российские киноэкраны выходит новый мультфильм "Ну, погоди! Каникулы"

Уже в пятницу, 17 декабря, пройдет премьера первых четырех эпизодов нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы", его первую серию покажут на медиаэкранах в крупных городах страны, - сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

В новом мультике зрители увидят Волка и Зайца "в локациях круглогодичного курорта: Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть: главным станет спортивный интерес", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Волк будет пытаться жульничать, что станет причиной курьезных и смешных ситуаций.

Мультсериал выполнен в технике 3D с элементами 2D, и, сохранив классический для анимации движок погони, он представит обновленную мультвселенную, где Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал моложе, а Заяц, наоборот, повзрослел.

Первую серию "Лунапарк" на 79 уличных медиаэкранах покажут в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи и ряде других российских городов.

Всего планируется сделать 52 серии мультфильма.