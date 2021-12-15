Ильхам Алиев: Минская группа может помочь подготовить мирное соглашение между Баку и Ереваном

Минская группа ОБСЕ может предоставить помощь в подготовке мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Восточного партнерства Евросоюза в Брюсселе.

Он также отметил, что переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, шедшие на протяжении порядка пяти часов, прошли в конструктивной атмосфере.

Напомним, накануне Ильхам Алиев и глава армянского правительства провели встречу при участии главы Евросовета Шарля Мишеля. Предыдущая беседа азербайджанского президента и армянского премьера прошла 26 ноября в Сочи при участии президента РФ Владимира Путина.