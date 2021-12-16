Казахстан и Абу-Даби свяжет новый рейс

Церемония открытия нового международного рейса Алматы – Абу-Даби назначена на 17 декабря.

Авиакомпанияя Wizz Air Abu Dhabi решила нарастить авиасообщение с Казахстаном. Планируется выполнять два рейса в неделю на воздушном судне типа А-320NEO.

Кроме того, в январе перевозчик запустит рейс по маршруту Абу-Даби – Нур-Султан.

"Открытие нового авиамаршрута позволит улучшить сообщение между странами, способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических связей и увеличению туристического потока в Объединённые Арабские Эмираты. В то же время запуск нового авиамаршрута позволит жителям и гостям Казахстана воспользоваться всеми преимуществами и услугами, предлагаемыми авиакомпанией", – сообщили в компании.