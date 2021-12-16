Самарканд поделят по-новому

Власти решили расширить города Самарканд и разделить его на пять районов.

Новое деление по районам состоится в рамках преобразования Самарканда в город-миллионник, сообщили в пресс-службе хокимията. Самарканд прирастет рядом территорий из сельских районов области.

В будущем административное деление города будет таким: Сиабский район - 100 махаллей, численность населения 301,3 тыс человек; Марокандский район - 51 махалля, население 226,6 тыс человек; Согдианский район - 54 махалли, население 184,9 тыс человек; Багишамальский район – 55 махаллей, население 170,5 тыс человек; Корасувский район - 33 махалли, население 134,7 тыс человек.