Ставрополье примет "Культурный марафон"

Все больше школьников включаются в акцию "Культурный марафон", которая проводится компанией "Яндекс", Минкультуры России и Министерством просвещения Российской Федерации.

В 2021 году участниками проекта уже стали более 600 тыс школьников, заинтересовавшихся темой кинематографа. По многочисленным просьбам учителей организаторы "Культурного марафона" продлили акцию до 24 декабря текущего года.

Цель мероприятия – познакомить ребят с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски.

Присоединиться к проекту могут все желающие – учителя, школьники, их родители, отмечают организаторы марафона.