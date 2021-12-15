Близ Алаколя откроется аэропорт

На популярный курорт на озере Алаколь теперь будет проще добраться – в 2022 году здесь появится аэропорт.

По словам местных властей, работы завершатся до апреля 2022 года, однако сроки сдвинулись. Задержка вызвана недостатками первоначального проекта.

"Изначально было заложено, что при реконструкции аэропорта Усть-Каменогорска сигнальное освещение передадут в Урджар. Технически нельзя было это делать. Сейчас делается новый проект. Его уже завершили. В первом квартале работы закончатся, и к лету аэропорт в Урджаре будет полноценно функционировать", - приводит слова заместителя акима Восточно-Казахстанской области Алмасхана Сматлаева YK-News.

Утоняется, что на завершение взлетно-посадочной полосы аэропорта села Урджар в областном бюджете заложено 980 млн тенге.