Казаки обеспечат Ставрополью спокойный Новый год

В период продолжительных зимних праздников в Ставропольском крае будет обеспечена повышенная общественная безопасность, говорилось на заседании краевой антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Владимир Владимиров.

Уточняется, что в этой работе будет задействовано более 1,5 тыс сотрудников органов правопорядка, участников казачьих и народных дружин.

По слова главы региона, в этот Новый год на Ставрополье будет проводиться ряд мероприятий со значительным количеством участников.

"Впереди новогодняя декада, другие зимние праздники. В этот период необходимо сохранять повышенную бдительность, готовность всех сил, задействованных в обеспечении правопорядка и безопасности", - акцентировал внимание Владимиров.