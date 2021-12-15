Грузовик вспыхнул около Крымского моста

Грузовик загорелся на подъезде к Крымскому мосту на стороне Кубани, движение осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба дорожного управления "Тамань".

"В 22:50 по московскому времени движение запущено в штатном режиме", - говорится в сообщении.

До этого движение по направлению из Керчи в Новороссийск в 21:40 было сначала ограничено, а затем в 22:15 полностью перекрыто. Причиной стал загоревшийся грузовик в районе поста ДПС на стороне Кубани.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации.