Источник: участники саммита "Восточного партнерства" приветствовали встречу Алиева и Пашиняна

Лидеры Евросоюза и "Восточного партнерства" высоко оценили встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая прошла накануне в Брюсселе при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, заявил европейский дипломатический источник в кулуарах саммита.

"Встреча лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе демонстрирует приверженность Евросоюза решению самых сложных проблем этого региона", - приводит его слова ТАСС.

Источник отметил, что в целом лидеры, принявшие участие в саммите, расценили переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна как "крайне позитивный шаг".

Напомним, предыдущая встреча азербайджанского президента и армянского премьера прошла 26 ноября в Сочи при участии президента России Владимира Путина.