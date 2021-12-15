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В Брюсселе скандируют "Карабах – это Азербайджан"

В Брюсселе скандируют &quot;Карабах – это Азербайджан&quot;

Акция в поддержку Азербайджана, организованная обществом дружбы Азербайджан – Бельгия, состоялась в Брюсселе.

Отмечается, что участники мероприятия собрались на Люксембургской площади перед зданием Европарламента. Они несли в руках флаги Азербайджана и скандировали "Карабах – это Азербайджан".

По словам главы общества дружбы Азербайджан – Бельгия Айхана Демирчи, цель акции заключалась в демонстрации поддержки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

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