В Брюсселе скандируют "Карабах – это Азербайджан"

Акция в поддержку Азербайджана, организованная обществом дружбы Азербайджан – Бельгия, состоялась в Брюсселе.

Отмечается, что участники мероприятия собрались на Люксембургской площади перед зданием Европарламента. Они несли в руках флаги Азербайджана и скандировали "Карабах – это Азербайджан".

По словам главы общества дружбы Азербайджан – Бельгия Айхана Демирчи, цель акции заключалась в демонстрации поддержки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.