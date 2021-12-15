Зеленский хочет отдать США ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен отдать США ключевую роль в вопросе разрешения ситуации на юго-востоке Украины.

"Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее", —цитирует президента Украины РИА Новости.

По его словам, он рад, что Штаты хотят играть в этом ту или иную роль.

"Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую, в мирном урегулировании", — добавил Зеленский.