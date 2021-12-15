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ЦБ Узбекистана показал новые банкноты (ФОТО)

ЦБ Узбекистана показал новые банкноты (ФОТО)
ЦБ Узбекистана
ЦБ Узбекистана показал новые банкноты (ФОТО)
ЦБ Узбекистана
ЦБ Узбекистана показал новые банкноты (ФОТО)
ЦБ Узбекистана
ЦБ Узбекистана показал новые банкноты (ФОТО)
ЦБ Узбекистана

В Узбекистане через неделю поступят в обращение новые банкноты - 50 тыс и 100 тыс сум. Такое сообщение опубликовано на сайте Центрального банка республики.

Купюры посвящены "Великому Шелковому Пути" и обладающим древней историей Сурхандарьинской и Хорезмской областям.

Они появятся в обращении с 22 декабря.

Уточняется, что новые банкноты будут использоваться параллельно с уже находящимися в обращение денежными знаками 50 тыс сум образца 2017 года и 100 тыс сум образца 2019 года.

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