ЦБ Узбекистана показал новые банкноты (ФОТО)
В Узбекистане через неделю поступят в обращение новые банкноты - 50 тыс и 100 тыс сум. Такое сообщение опубликовано на сайте Центрального банка республики.
Купюры посвящены "Великому Шелковому Пути" и обладающим древней историей Сурхандарьинской и Хорезмской областям.
Они появятся в обращении с 22 декабря.
Уточняется, что новые банкноты будут использоваться параллельно с уже находящимися в обращение денежными знаками 50 тыс сум образца 2017 года и 100 тыс сум образца 2019 года.