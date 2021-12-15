ЦБ Узбекистана показал новые банкноты (ФОТО)

В Узбекистане через неделю поступят в обращение новые банкноты - 50 тыс и 100 тыс сум. Такое сообщение опубликовано на сайте Центрального банка республики.

Купюры посвящены "Великому Шелковому Пути" и обладающим древней историей Сурхандарьинской и Хорезмской областям.

Они появятся в обращении с 22 декабря.

Уточняется, что новые банкноты будут использоваться параллельно с уже находящимися в обращение денежными знаками 50 тыс сум образца 2017 года и 100 тыс сум образца 2019 года.