Фракция Пашиняна отправит в отставку мэра Еревана?

Фракция "Мой шаг" ереванского городского совета запустила процесс вынесения вотума недоверия мэру Айку Марутяну, рассказал ее член Армен Котолян.

Он уточнил, что уже удалось собрать более 33 подписей представителей горсовета, и этого достаточно для начала процедуры, пишет Арменпресс.

Напомним, фракция "Мой шаг" поддерживает главу правительства Никола Пашиняна и обладает большинством в законодательном органе столицы.

Напомним, Марутян был избран мэром Еревана в 2018 году, он возглавлял список блока "Мой шаг".