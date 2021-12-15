Слуцкий предсказал осложнение отношений России и ФРГ после высылки дипломатов

Решение Германии о высылке российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили приведет к осложнению отношений между Москвой и Берлином, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в госзаказе на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина", - приводит его слова ТАСС.

Депутат подчеркнул, что в решении суда и высылке дипломатов отсутствует справедливость. "Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта", - отметил он.

Кроме того, глава комитета сожалеет, что "с этого шага начинается взаимодействие с новым составом правительства Германии". "Ответ России, как и было заявлено, обязательно последует. Уверен, он будет адекватным и симметричным", - добавил Слуцкий.