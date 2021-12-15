Предотвратит ли стагфляцию сегодняшнее решение Банка Англии

По данным Национальной статистической службы Великобритании, в ноябре инфляция потребительских цен выросла до 5,1% - самого высокого уровня за последнее десятилетие. Подорожание товаров опережает рост зарплат, выливаясь в очередную проблему для Банка Англии, который пытается справиться со стагнацией экономики на фоне очередного всплеска коронавирусной инфекции, пишет CNN.

Ноябрьcкий Индекс потребительских цен (ИПЦ) оказался выше предполагаемых 4,7% и самым высоким с сентября 2011 года. Рекордные цены на бензин стали главной причиной резкого роста инфляции. Также выросли розничные цены на широкий спектр товаров, включая одежду, еду, подержанные автомобили, алкоголь и табак, а также книги, игры и игрушки.

Ценовое давление вряд ли ослабеет: стоимость товаров, производимых в Великобритании, взлетела на 9,1% в ноябре. Это самый высокий уровень промышленной инфляции за последние 13 лет. Ситуация с нехваткой квалифицированных кадров усугубилась еще больше: в ноябре число вакансий увеличилось до 1,2 млн человек.

По мнению Сэмюэля Томбса, главного экономиста из Pantheon Macroeconomics, инфляция будет держаться на ноябрьском уровне ближайшие четыре месяца, прежде чем увеличится до 6% в апреле, а затем резко упадет. Томбс говорит, что шокирующие показатели инфляции ”крайне неудобны” для Банка Англии, который обычно отвечает на инфляционный рост повышением ключевой ставки с рекордно низкой 0,1%.

Заседание Банка по определению монетарной политики состоится сегодня - через день после того как Международный валютный фонд призвал организацию повысить ставку. Более высокая ключевая ставка приведет к подорожанию кредитов для бизнеса и частных лиц, таким образом побуждая их экономить больше, за счет чего и снижается инфляция. Возможно, Банк и не станет поднимать ключевую ставку, поскольку ему сначала нужно оценить ущерб от стремительного распространения нового коронавриусного штамма ”омикрон”, прежде чем принимать решение.

”Стремительный рост инфляции за последние четыре месяца, возможно, и не подвигнет Центральный банк поднять ключевую ставку на это неделе, поскольку масштабы ущерба, наносимого ”омикроном” экономике еще не известны”, - считает Томбс.

Растущая инфляция - плохая новость для британских работников, зарплата которых росла после первых волн коронавируса. Но теперь у них проблема в виде шокирующих ценников в магазинах. По оценкам, в среднем ежемесячная зарплата в ноябре увеличилась на 4,7%, что меньше инфляции в 5,1%. Многие граждане также столкнуться с ростом налогов в начале 2022 года.

Брайан Ридинг, экономический советник бывшего премьер-министра Эдварда Хита, занимавшего должность в 1970-х годах, когда в последний раз страна переживала длительный период стагфляции, говорит, что Великобритания переживает опасный момент, поскольку на фоне нехватки квалифицированных кадров, работникам государственных предприятий и пенсионерам необходимо увеличивать выплаты, чтобы компенсировать потери дохода.

”Ценовая инфляция набирает обороты, - написал эксперт в статье для OMFIF, аналитического центра, занимающегося вопросами экономической политики. - Сейчас все зависит от того, спровоцирует ли она полномасштабное обесценивание зарплат, цен, пенсий, налогов и фунта стерлинга”.

Сейчас инфляция в два раза выше заявленной Банком Англии цели в 2%, а экономический рост замедляется. ВВП Великобритании вырос всего на 0,1% в октябре, а производство по-прежнему на 0,5% ниже, чем в допандемийный период.

Хотя эксперты прогнозируют, что инфляция ослабнет во второй половине следующего года, Пол Дэйлс, главный экономист из Capital Economics считает, что ”ценовое давление будет сохраняться дольше”. ”Дальнейшее ускорение инфляции отпускных цен главных производителей предполагает, что рост глобальных затрат и влияние нехватки товаров будет способствовать усилению ценового давления”, - считает аналитик. По его мнению, Банк Англии не будет спешить с увеличением ключевой ставки, пока не станет доступно больше информации.

”Инфляция станет еще выше целевого показателя и достигнет самого высокого уровня с октября 1992 года, когда Великобритания занялась инфляционным таргетированием. Есть над чем подумать на сегодняшнем заседании Банка Англии, но, скорее всего, ключевая ставка будет сохранена на уровне 0,1% до тех пор, пока не станет известно больше о влиянии ”омикрона””, - заключил Дэйлс.