Зеленский назвал "Северный поток-2" инструментом для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию, связанную с газопроводом "Северный поток-2", хочет использовать для того, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я бы благодаря такому инструменту ("Северный поток-2") мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит", - цитирует Зеленского ТАСС.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает любые переговорные площадки по Донбассу.