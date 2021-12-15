Катар и Израиль договорились о торговле алмазами. Почему это важно для политики

Катар не является участником Авраамского договора по нормализации отношений с Израилем, но это не помешало Дохе достичь с Тель-Авивом соглашения по торговле алмазами, сообщает Al Monitor.

Визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Абу-Даби 13 декабря ознаменовал укрепление двусторонних отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Неужели связи между Катаром и Израилем тоже налаживаются? Недавнее соглашение о торговле алмазами, возможно, позитивный сигнал.

У Катара и Израиля нет дипломатических отношений. Торговля началась в 1996 году после подписания Соглашения в Осло, но затем была прервана в 2009 году. Более того, страна Персидского залива не спешит присоединятся к Авраамскому договору 2021 года, нормализующему связи между Израилем, Бахрейном, ОАЭ, Марокко и Суданом.

Как сообщают израильские и катарские источники, правительства двух стран заключили коммерческое соглашение, касающееся алмазного рынка: Израиль официально разрешил Катару присоединиться к списку стран, которым разрешено торговать алмазами, а Катар обязался обеспечить израильским бизнесменам беспрепятственный въезд в страну и даже открывать представительство в случае необходимости.

Все началось три с половиной года назад, когда Катар попытался созвать комитет Кимберлийского процесса, который регулирует мировой алмазный рынок, а также саммит Всемирной федерации алмазных бирж, чтобы получить разрешение на торговлю алмазами и создание собственной биржи. Но Йорам Дваш, президент Всемирной федерации алмазных бирж, пресек попытку с помощью ОАЭ, которые тоже были против присоединения Катара.

Полгода назад Катар обновил контракты и вновь поднял вопрос о создании собственной алмазной биржи в комитете Кимберлийского процесса. Для принятия решения, все члены комитета должны за него проголосовать, при этом все страны-члены, в том числе Израиль и ОАЭ, имеют право вето.

Министерство внутренних дел Израиля усмотрело в просьбе Катара возможность продолжить нормализацию в регионе по следам Авраамского договора, хотя он и не в полной мере обеспечивает налаживание связей. Министерство экономики и регуляторы алмазного рынка беспокоились из-за ограниченного доступа на биржу и свободную зону торговли в Катаре. Согласно источнику, знакомому с вопросом, финальное решение было принято в ходе дискуссии между министром иностранных дел Яиром Лапидом и министром экономики Орной Барбивай.

ОАЭ, на протяжении многих лет сотрудничающие с Израилем на алмазных рынках, наконец, перестали чинить препятствия по мере восстановления связей между Саудовским блоком и Катаром, начавшимся в январе.

После сближения с Эмиратами, Израиль и Катар связались напрямую, и катарцы предложили обеспечить беспрепятственный въезд в страну любого бизнесмена из любого государства, которое является членом Всемирной федерации алмазных бирж. Израиль настоял на более организованном и постепенном процессе выдачи въездных виз специально для израильтян, учитывая отсутствие дипломатических отношений между странами, и катарцы в итоге согласились на это условие.

По сообщениям, согласно тайному договору, согласованному министерствами иностранных дел и экономики, а также правительством Катара, были назначены спецпредставители в Израиле и Дохе, которые будут заниматься визовыми запросами на въезд и торговлю. Катарцы обязались обрабатывать запросы в течение пяти дней, а также разрешить деятельность израильских торговцев в будущей свободной торговой зоне и на алмазной бирже.

Прямое экономическое значение соглашения незначительно, по крайне мере, будет таковым в течение ближайших нескольких лет. Катару понадобится много времени, чтобы заложить основу серьезной алмазной торговли и занять достойное место на рынке, контролируемом сильными и давними игроками. Тесные связи Израиля с Дубайской алмазной биржей (две страны уже подписали соглашение о стратегическом партнерстве) предоставляют возможности бизнесменам из стран, у которых нет дипломатических отношений с Израилем. Как бы то ни было, новое соглашение - первое после Авраамского договора и, возможно, оно проложит путь дальнейшим торговым договоренностям.

Гендиректор министерства экономики и промышленности д-р Рон Малка говорит, что соглашение свидетельствует о растущем торговом статусе Израиля. По его словам, страна открыта любой инициативе, исходящей от любого государства региона, в том числе и Катара. По мнению Йорама Дваша, президента Всемирной федерации алмазных бирж, Катар понимал, что без помощи Израиля ему бы не удалось стать официальным участником алмазной индустрии.

Катар по-прежнему оказывает финансовую и гуманитарную помощь Сектору Газа. В попытке вернуть былое влияние страна начала поставлять топливо для электростанций в Секторе Газа, а также еженедельно помогать нуждающимся семьям. Израиль одобрил выплаты. Спецпосланник Катара в Секторе Газа, Мухаммад аль-Эмади, поддерживает постоянные контакты с израильскими властями. Согласно февральским сообщениям 2020 года, в рамках установленных контактов бывший глава ”Моссада” Йоси Коэн посетил Доху.

Для Израиля алмазное соглашение может принести свои плоды, как на уровне экономики, так и в дипломатической сфере, в том числе за счет отдаления Катара от государств и организаций, конфликтующих с Тель-Авивом, и сближения с умеренными государствами Персидского залива.