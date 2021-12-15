Крым готов открыть прямое авиасообщение с Беларусью

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что республика хочет наладить сотрудничество с Беларусью, в том числе при помощи открытия прямого железнодорожного и авиасообщения.

"Белорусские туристы всегда были традиционны для Крыма. Крым всегда был для них местом отдыха. Я абсолютно убежден, что в ближайшее время полетят самолеты и поезда поедут. Организуется сообщение и начнется практическая жизнь", - цитирует Константинова РИА Новости.

Кроме того, как отметил он, Крым планирует наладить с Беларусью межпарламентское и экономическое сотрудничество.