Белый Дом сообщил о телефонном разговоре Ушакова и Салливана

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков провел телефонный разговор с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

В Вашингтоне уточнили, что участники беседы обсудили решения, принятые во время разговора по видеосвязи между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

В сообщении также сказано, что Джейк Салливан подтвердил "серьезную обеспокоенность" США в связи с якобы "наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной".

Помощник Байдена отметил, что США продолжат тесно координировать свои действия с европейскими союзниками и партнерами, так как Вашингтон стремится решать вопросы безопасности и стратегические вопросы путем дипломатии.

Салливан добавил, что помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид завтра проконсультируется с союзниками по НАТО в Брюсселе для выработки скоординированного подхода.