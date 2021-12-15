Италия надеется, что "Северный поток-2" не станет объектом санкций

Рим рассчитывает, что газопровод "Северный поток-2" не станет объектом санкций. Такое заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги в ходе выступления в Сенате (верхняя палата парламента).

"Если ["Северный поток-2"] должен стать частью аппарата санкций, в чем, как мы надеемся, не будет необходимости, но если это станет неизбежным, ясно, что это значительно отразится на ценах на газ", - приводит слова политика ТАСС.

Драги выразил уверенность в том, что

Он считает, что геополитический фактор оказывает влияние на газовые цены.

Премьер-министр добавил, что СП-2 оказался инструментом ведения политических переговоров между Евросоюзом и Россией.