Мальчик провел две ночи в подъездах многоэтажек в Актобе

Подросток из Актобе двое суток ночевал в подъездах города, в то время как его искали полиция и родители, сообщает "Мой ГОРОД".

Родители 15-летнего мальчика обратились в полицию сын ушел из дома и не вернулся. Для поисков подростка задействовали все службы полиции.

Выяснилось, что он на попутке добрался до областного центра и провел две ночи в многоэтажках. 15 декабря его нашел участковый инспектор полиции в подъезде своего дома.

Отмечается, что мальчика доставили в полицию. Его передадут родителям.