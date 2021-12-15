Жители Северной Осетии ответят в суде за 41 тыс бутылок поддельной минералки

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Владикавказа. Об этом сообщила прокурор ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Как установило следствия, с июля по декабрь 2019 года подозреваемые изготовили для для продажи более 41 тыс бутылок поддельной минералки под чужим товарным знаком. Ущерб правообладателя составил более 1,5 млн рублей.

Отмечается, что дело дело будет направлено в Советский районный суд Владикавказа для рассмотрения по существу.