Уроженец Баку получил литературную премию "Новые горизонты"

Российский писатель, уроженец Баку Рагим Джафаров стал лауреатом литературной премии "Новые горизонты".

Награды Джафаров был удостоен за роман "Сато" (2020).

В шорт-листе он соревновался с Евгением Водолазкиным (роман "Оправдание Острова") и Кириллом Фокиным (дилогия "Жизнь Ленро Авельца" / "Смерть Ленро Авельца").

Литературная премия "Новые горизонты" вручается ежегодно за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.