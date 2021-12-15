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Уроженец Баку получил литературную премию "Новые горизонты"

Уроженец Баку получил литературную премию &quot;Новые горизонты&quot;

Российский писатель, уроженец Баку Рагим Джафаров стал лауреатом литературной премии "Новые горизонты".

Награды Джафаров был удостоен за роман "Сато" (2020).

В шорт-листе он соревновался с Евгением Водолазкиным (роман "Оправдание Острова") и Кириллом Фокиным (дилогия "Жизнь Ленро Авельца" / "Смерть Ленро Авельца").

Литературная премия "Новые горизонты" вручается ежегодно за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.

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