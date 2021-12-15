В Нур-Султане День независимости Казахстана встретили грандиозным салютом

В честь празднования 30-летия независимости Казахстана в Нур-Султане прогремел салют, сообщает пресс-служба акимата столицы республики.

Отмечается, что праздничные огни накануне юбилея прошли на трех площадках города.

Салют стартовал в 21:00 по местному времени Ботаническом саду, левой набережной реки Ишим и северной стороне реки Акбулак в районе пересечения улиц Пушкина и Абылай хана.

Напомним, в честь Дня независимости жители Казахстана отдохнут с 16 по 19 декабря.