В Нур-Султане День независимости Казахстана встретили грандиозным салютом
В честь празднования 30-летия независимости Казахстана в Нур-Султане прогремел салют, сообщает пресс-служба акимата столицы республики.
Отмечается, что праздничные огни накануне юбилея прошли на трех площадках города.
Салют стартовал в 21:00 по местному времени Ботаническом саду, левой набережной реки Ишим и северной стороне реки Акбулак в районе пересечения улиц Пушкина и Абылай хана.
Напомним, в честь Дня независимости жители Казахстана отдохнут с 16 по 19 декабря.