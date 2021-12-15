США хотят объединить мир против России и Китая

15 декабря российский лидер Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин провели онлайн-встречу через несколько дней после американского ”Саммита за демократию” и встречи министров иностранных дел стран G7, на которых Китай и Россия были представлены как ”величайшие угрозы миру”, сообщает Международный телеканал Центрального телевидения Китая (CGTN).

История и культура РФ и КНР отличаются глубиной и богатством. Благодаря своей длительной истории, народы обоих государств категорически не приемлют американскую гегемонию, к величайшему разочарованию определенного круга вашингтонских политиков. Ни Китай, ни Россия не были приглашены на ”Саммит за демократию”. США раздражены, потому что национальные корпорации так и не смогли занять доминирующее положение ни в одной из стран, которые не стали слепо следовать американским экономическим правилам.

США считают собственные правила нейтральными и сбалансированным, но служат они исключительно американским бизнес-интересам. Вашингтон также разочарован невозможностью расширить сферу военного и экономического влияния до границ Китая и России. Более того, могущество США в Азии и Восточной Европе сходит на нет.

США демонстрируют свое разочарование неспособностью контролировать каждый аспект международных отношений, нанося удары, и зачастую, вредя самим себе. Яркий пример – торговая против Китая, в результате которой страдают в первую очередь американские интересы. Внутренний рынок Китая больше, чем у США, и страна меньше зависит от торговли с какой-либо другой нацией. По мере того как США отталкивают своих традиционных торговых партнеров, в том числе и ближайших союзников, Китай выстраивает тесные отношения со своими ближайшими соседями в рамках инициативы ”Один пояс- один путь”. Не случайно Вашингтон начал экономическую войну против России якобы из-за нарушений прав человека, но на самом деле из-за того, что она бросила вызов вашингтонскому видению себя в качестве ролевой модели и мирового полицейского.

США политизировали Олимпийские игры, чтобы навредить обеим странам. Китай и Россия подверглись американскому олимпийскому бойкоту, который в результате ни к чему не привел. В 1980 году США бойкотировали Игры в Москве, запретив атлетам участвовать в соревнованиях. Как всегда, Вашингтон забыл просчитать ситуацию на шаг вперед и понять, что его оппонент предпримет контрмеры. Вполне логично, что Россия бойкотировала следующую Олимпиаду, которая состоялась в Лос-Анджелесе в 1984 году. Оба бойкота едва ли изменили политический ландшафт. Но бойкоты разрушили олимпийские мечты целого поколения спортсменов, которые не смогли принять участие в главном спортивном событии в свои лучшие годы.

США, по-видимому, уроки прошлого на пользу не пошли. Администрация Байдена объявила ”дипломатический бойкот” Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Хотя американские атлеты будут участвовать в Играх, американские чиновники в Китай не приедут. Странная демонстрация силы со стороны администрации Байдена, ведь Китай и не приглашал американских чиновников - речь идет в первую очередь о спорте, а не об идеологии.

На фоне многолетних попыток Вашингтона изолировать Китай и Россию, обе страны осознали, что у них много общих интересов. Их экономики взаимодополняемы. Китаю необходимы российские энергоресурсы и сырье, а Россию интересуют сильный производственный и высокотехнологичный сектора. Два государства планируют совместно строить базу на Луне по мере того, как Китай начинает опережать застопорившуюся американскую космическую программу.

США заявляют, что у них монополия на демократию, а Китай и Россия разработали политические системы, которые служат интересам их народов и соответствуют их историческим траекториям развития. Российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин популярны в своих странах, поскольку смогли улучшить жизнь граждан. В Китае беспрецедентный экономический рост сыграл на руку абсолютно всем. С 1980-х годов страна борется с нищей, а в этом году была одержана победа над абсолютной бедностью.

Администрация Байдена старается ”сплотить демократические нации”, в том числе и за счет таких трюков как ”Саммит за демократию” и выстраивая систему безопасности, напоминающую усилия времен холодной войны. США боятся утратить свое доминирующее положение в мире, но другие страны равнодушны к их тревогам или даже вовсе и не против такого развития событий. Саммит Байдена был прокомментирован довольно цинично, в том числе и крупнейшими американскими изданиями.

США понимают, что их попытки объединить мир против России и Китая не приведут к результатам. Европейские страны, например, разделяют множество общих интересов с Москвой и Пекином, в том числе торговые, в сфере борьбы с изменением климата и в рамках противостояния угрозам здоровья. Взаимодействие двух мировых лидеров, более тесные отношения между двумя сторонами и глубокое партнерство по широкому спектру вопросов посылают мощный сигнал: США не смогут переиграть Китай и Россию.