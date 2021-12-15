Турция выбрала спецпредставителя для нормализации отношений с Арменией

Экс-посол Турции в Америке Сердар Кылыч станет специальным представителем республики для нормализации отношений с Арменией. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в ОАЭ.

"В рамках нормализации отношений с Арменией в качестве нашего спецпредставителя мы назначим бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча", - приводит его слова TRT Haber.

Напомним, ранее Чавушоглу сообщил, что Анкара и Ереван в ближайшее время назначат специальных представителей для нормализации отношений. В МИД Армении это заявление подтвердили.