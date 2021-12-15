Источник: неизвестный "заминировал" самолет в Шереметьево

Неизвестный злоумышленник сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в самолет рейса SU-1184 Москва - Волгоград в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

"В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка", - цитирует его ТАСС.

Источник добавил, что людей не эвакуируют, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Напомним, накануне неизвестный сообщал о минировании более 20 воздушных судов в том же Шереметьево, эти данные оказались ложными.