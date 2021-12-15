Хабиб обратился к президенту UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции, посвященной открытию нового своей бойцовской организации Eagle FC в США, выступил с обращением к главе UFC Дане Уайту.

"Если не знал, теперь знаешь", — приводит слова Нурмагомедова "Чемпионат.com".

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя он объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне боец одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта Уайт подтвердил, что Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.