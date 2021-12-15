Подростков, готовивших взрывы в Сунже, арестовали в Ингушетии

В Ингушетии открыто уголовное дело против двух 17-летних жителей региона, которых подозревают в подготовке взрыва в административных зданиях в городе Сунжа, рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике.

"По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, являясь участниками (запрещенной в РФ) международной террористической организации ИГИЛ, которая, в соответствии с решением Верховного Суда РФ признана террористической, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами", - пояснили в ведомстве.

Он уточнил, что молодые люди захотели подорвать административные здания управления вневедомственной охраны и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции.

Довести преступление до конца юноши не смогли по не зависящим от них причинам - они были задержаны правоохранителями.

Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу, им вменяется ч.1 ст.30, п. "а" ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору).