"Грузинская мечта" частично договорилась с оппозицией

Правящая партия "Грузинская мечта" готова обсуждать поправки в конституцию, но тема внеочередных парламентских выборов является красной чертой. Об этом заявил Ираклий Кобахидзе.

Ранее глава партии обсудил с членами оппозиционных партий "Лело" Бадри Джапаридзе и Анной Нацвлишвили, "Единого национального движения" Хатией Деканоидзе и Тиной Бокучава, а также руководителем "Стратегии Агмашенебели" Георгием Вашадзе поправки, предполагающие снижение проходного барьера для партий с 5% до 2% на парламентских выборах.

"Мы обсудим все темы, и они являются открытыми. Открытость подразумевает, в том числе, то, что никаких решений не принято. Нам необходимы консультации с парламентским большинством, в том числе в связи с высотой избирательного порога, — насколько возможно действие более низкого барьера. Единственная тема, в связи с которой у нас сформирована более-менее четкая позиция, это то, что ни о каких внеочередных выборах до 2024 года не может быть и речи", —приводит слова Кобахидзе "Новости Грузия".

В то же время лидер "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе дал понять, что переговоры еще впереди.

"Мы обменялись своими позициями с "Грузинской мечтой", и это была лишь первая встреча", - сказал он.

Члены ЕНД ограничились заявлениями о том, что поправки важны.

"Мы не будем говорить о деталях. Я не буду говорить о позиции "Грузинской мечты", но для нас принятие поправок очень важно", - сказала Тина Бокучава.