Водитель-пенсионер сбил стоявшего на дороге пешехода во Владикавказе

ДТП с пешеходом произошло сегодня во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Авария случилась примерно в 15.15 мск на Архонском шоссе, 2 в районе автозаправки "Гефест".

Водитель Ford 1953 г.р. двигаясь по шоссе, сбил пешехода 1962 г.р. который стоял на проезжей части вне пешеходного перехода.

В результате пешеход был доставлен в медцентр Беслана.

"Информация о том, что водитель покинул место ДТП, не соответствует действительности", - подчеркнули в ведомстве.