Глава МВД Грузии ревакцинировался от COVID-19

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури привился от коронавируса. Вакцинация бустерной дозой препарата Pfizer ему сделали в Центральной университетской клинике Николоза Кипшидзе, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо главы МВД, от COVID-19 вакцинировались и другие работники министерства.

В ведомстве заявили, что Гомелаури задействован в процессе вакцинации, как только началась массовая иммунизация граждан.

Стоит добавить, что первой дозой препарата "Синофарм" глава МВД привился 5 мая вместе с главами министерств и сотрудниками различных ведомств.