Захарова пообещала адекватный ответ на "недружественные действия" Берлина

Москва даст адекватный ответ на высылку двух российских дипломатов из Германии, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем канале в Telegram.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет", - пообещала дипломат.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин объявила двух сотрудников российского посольства персона нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.