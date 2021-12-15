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Захарова пообещала адекватный ответ на "недружественные действия" Берлина

Захарова пообещала адекватный ответ на &quot;недружественные действия&quot; Берлина

Москва даст адекватный ответ на высылку двух российских дипломатов из Германии, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем канале в Telegram.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет", - пообещала дипломат.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин объявила двух сотрудников российского посольства персона нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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