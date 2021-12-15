Иран выразил готовность построить ГЭС совместно с Азербайджаном

Тегеран готов построить гидроэлектростанцию совместно с Баку, об этом сообщил министр энергетики ИРИ Али Акбар Мехрабиан в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Как передает агентство Tasnim, глава Минэнерго Ирана подчеркнул, что Исламская Республика придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном.

Он напомнил, что у Ирана есть опыт строительства электростанций, произведенные в стране турбины экспортируются в другие государства, в том числе в Россию.

Министр добавил, что электроэнергия, которая будет производиться на построенной совместно ГЭС, послужит источником дохода для обеих стран.

Мехрабиан отметил, что Тегеран намерен развивать отношения с Баку, в том числе в области реализации новых совместных проектов.