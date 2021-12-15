В Дагестане призвали наказать девушку за танец в Махачкале

Жители Дагестана потребовали наказания для девушки, исполнившей "приватный танец" в центре Махачкалы, сообщает пресс-служба МВД республики.

Ранее в интернете распространилось видео с танцем девушки в откровенном наряде. Действие происходило ночью на улице Ярагского в Махачкале.

Как заявила начальник пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, на официальную страницу ведомства в Instagram поступают требования наказать девушку.

"Давайте будем благоразумны! В ее действиях нет состава, ни то что преступления, даже правонарушения! Нельзя привлечь человека к ответственности, если он не нарушил закон", – написала Гариева.

По ее словам, морально-этическая оценка каких-либо действий не входит в компетенцию министерства.