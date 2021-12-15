В центре Москвы прошла презентация азербайджанских ковров ручной работы

В центре Москвы на старом Арбате прошёл азербайджанский национальный вечер "Азербайджанские ковры на берегу Caspian", на котором была представлена коллекция ковров ручной работы (как классических, так и современных), изготовленных компанией "Азерхалча" - крупнейшим производителем ковров ручной работы в Азербайджане. Для гостей мероприятия был организован мастер-класс по объяснению процесса ткачества азербайджанских ковров и звучала национальная азербайджанская музыка.