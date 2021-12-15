Песков: Путин и Байден могут провести еще один разговор до конца года

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести еще одни переговоры до конца 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналист спросил у него, может ли новый разговор пройти до конца года.

"Может. Но конкретных договоренностей нет", - цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Ранее сегодня американский президент сообщил, что планирует еще один разговор с Владимиром Путиным. Продолжительную беседу по видеосвязи главы государств имели 7 декабря.