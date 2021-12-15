Глава Ингушетии предложил чиновникам и бизнесменам превратиться в волшебников

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил о начале благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Роль волшебника может исполнить каждый из вас. Это очень добрая и трогательная традиция - дарить тепло и внимание детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, нуждаются в нашем участии и заботе", - сказал он.

Акция "Елка желаний" стартовала в России с 2018 года по инициативе Владимира Путина. Общественники, предприниматели и политики исполняют новогодние желания детей и пожилых людей с ограниченными возможностями, сирот, людей в сложной материальной ситуации и так далее.