"Домовитая" жительница Ставрополья похитила посуду и плиту из арендованной квартиры

Женщина, снимавшая квартиру у знакомой, обокрала ее в Петровском округе, об этом сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отдел обратилась местная жительница, она рассказала, что у нее похитили имущество. На месте преступления полицейские установили, что потерпевшая сдавала в аренду домовладение своей приятельнице.

"В ходе разбирательств выяснилось, что в отсутствие хозяйки она похитила из дома различную посуду, газовую плиту, кофемолку, а также газовый котел", - пояснили в полиции.

Стражи порядка выяснили, где находится 45-летняя квартирантка, и доставили ее в отдел внутренних дел, где она дала признательные показания, уточнив, что имущество она продала неизвестным ей людям, а вырученные деньги уже успела потратить.

Открыто уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).